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Эксперты ВОЗ приедут в Китай изучать происхождение СOVID 14 января

Понедельник, 11 января 2021, 08:36
Эксперты ВОЗ приедут в Китай изучать происхождение СOVID 14 января
Фото theguardian.com

Команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, прибудет в Китай 14 января.

Источник: Reuters со ссылкой на Национальные органы здравоохранения Китая, National Public Radio со ссылкой на Associated Press

Детали: Национальная комиссия по здравоохранению, которая объявила дату, не предоставила детальной информации о маршруте команды.

Сначала команда пыталась въехать в Китай в начале января для расследования, но этот визит отложили из-за отсутствия в то время разрешения со стороны Пекина.

Как сообщает Associated Press, в Китае снова ввели усиленные карантинные ограничения на фоне новых всплесков COVID-19.

В частности, города Шицзячжуан и Синтай в провинции Хэбэй после недели, в течение которой было зафиксировано более 300 новых случаев коронавируса, издали распоряжения о 7-дневном пребывании дома.

Кроме того, по словам источников, местные власти объявили об ограничениях на выезд из Шицзячжуана, где проживает 11 миллионов жителей, а также о запретах на собрания, приостановку работы школ и закрытии некоторых жилых районов.

Пекин также требует от рабочих из провинции предоставить доказательства того, что они работают в городе, и отрицательный тест на коронавирус для въезда.

По данным Университета Джона Хопкинса, в целом в Китае подтверждено более 96 600 случаев заболевания коронавирусом и 4700 смертей.

Reuters также сообщает, что цены на нефть падают из-за возобновившихся опасений по поводу мирового спроса на топливо на фоне локдаунов в Европе и новых ограничений на передвижение в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, где резко возросло количество инфекций.

Отмечается, что на утро 11 января фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,14%, до $55,3 за баррель после роста до $56,39 – самого высокого уровня с 25 февраля 2020 года. Цена на нефть марки Brent росла четыре сессии подряд.

Американская нефть марки WTI подешевела на 0,78%, до $51,8 за баррель. В пятницу цена на нефть WTI достигла пика почти за год.

Что было раньше: 5 января в ВОЗ заявили, что Китай дал разрешение на визит ее экспертов. Ожидалось, что группа из 10 человек прибудет в ближайшее время. Однако уже 6 января директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы.

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Предыстория:

  • Пандемия впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.
  • Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
  • Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
  • В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для будущего расследования. 

Темы: здравоохранениеКитайкоронавирусмир
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