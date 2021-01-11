Эксперты ВОЗ приедут в Китай изучать происхождение СOVID 14 января
Команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, прибудет в Китай 14 января.
Источник: Reuters со ссылкой на Национальные органы здравоохранения Китая
Детали: Национальная комиссия по здравоохранению, которая объявила дату, не предоставила детальной информации о маршруте команды.
Сначала команда пыталась въехать в Китай в начале января для расследования, но этот визит отложили из-за отсутствия в то время разрешения со стороны Пекина.
Reuters также сообщает, что цены на нефть падают из-за возобновившихся опасений по поводу мирового спроса на топливо на фоне локдаунов в Европе и новых ограничений на передвижение в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, где резко возросло количество инфекций.
Отмечается, что на утро 11 января фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,14%, до $55,3 за баррель после роста до $56,39 – самого высокого уровня с 25 февраля 2020 года. Цена на нефть марки Brent росла четыре сессии подряд.
Американская нефть марки WTI подешевела на 0,78%, до $51,8 за баррель. В пятницу цена на нефть WTI достигла пика почти за год.
Что было раньше: 5 января в ВОЗ заявили, что Китай дал разрешение на визит ее экспертов. Ожидалось, что группа из 10 человек прибудет в ближайшее время. Однако уже 6 января директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что китайские чиновники еще не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы.
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Предыстория:
- Пандемия впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года.
- Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
- Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на том, как коронавирус перешел от животных, которые, как считается, были летучими мышами, к людям.
- В прошлом году миссия ВОЗ изучала реакцию властей Китая на вирус, а летом другая миссия заложила основу для будущего расследования.