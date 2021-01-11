Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

В результате обстрела оккупационных войск в районе Песков погиб украинский военнослужащий.

Источник: Украинская делегация ТКГ

Дословно: "11 января около 15.30 в районе населенного пункта Пески в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ".

Детали: Отмечается, что украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм - выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту в СММ ОБСЕ.