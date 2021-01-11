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Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

Понедельник, 11 января 2021, 17:03

В результате обстрела оккупационных войск в районе Песков погиб украинский военнослужащий.

Источник: Украинская делегация ТКГ

Дословно: "11 января около 15.30 в районе населенного пункта Пески в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ".

Детали: Отмечается, что украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм - выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту в СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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