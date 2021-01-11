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Російські найманці 6 разів порушили "тишу", вбили військового ЗСУ

Понеділок, 11 січня 2021, 16:55
Російські найманці 6 разів порушили тишу, вбили військового ЗСУ

Протягом доби 11 січня у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, одного українського військовослужбовця вбили.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Павлопіль російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок ворожих обстрілів загинув військовослужбовець ЗСУ".

Деталі: Зазначається, що на обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Неподалік Красногорівки виявили проліт квадрокоптера окупантів з перетином лінії розмежування – його знешкодили.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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