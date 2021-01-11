Российские наемники 6 раз нарушили "тишину", убили военного ВСУ
В течение суток 11 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, одного украинского военнослужащего убили.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Неподалеку населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие вражеских обстрелов погиб военнослужащий ВСУ".
Детали: Отмечается, что на обстрелы противника ВСУ открывали огонь.
Неподалеку Красногоровки обнаружили пролет квадрокоптера оккупантов с пересечением линии разграничения - его обезвредили.