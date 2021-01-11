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Российские наемники 6 раз нарушили "тишину", убили военного ВСУ

Понедельник, 11 января 2021, 16:55
Российские наемники 6 раз нарушили тишину, убили военного ВСУ

В течение суток 11 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, одного украинского военнослужащего убили.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие вражеских обстрелов погиб военнослужащий ВСУ".

Детали: Отмечается, что на обстрелы противника ВСУ открывали огонь.

Неподалеку Красногоровки обнаружили пролет квадрокоптера оккупантов с пересечением линии разграничения - его обезвредили.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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