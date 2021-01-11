Дубінський відреагував на санкції США проти нього і пообіцяв відповідь

Народний депутат Олександр Дубінський, щодо якого США запровадили санкції, буде юридично боротися проти такого рішення.

Джерело: Дубінський у Facebook

Пряма мова Дубінського: "На жаль, помилкові доноси шабунят і всіх інших подібних аферистів, з приводу, нібито мого зв'язку з Деркачем, тимчасово, в силу об'єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу.

В черговий раз заявляю про те, що я ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі і американські вибори і ніколи не мав відношення до оприлюднення або інших подібних дій щодо так званих плівок Порошенко-Байдена".

Деталі: Дубінський також заявив, що його відповідь буде "носити юридичний характер".

За його словами, він не буде "представляти інтереси транснаціональних корпорацій і інших паразитів на тілі багатостраждального українського народу".

Що цьому передувало: 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

В вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.