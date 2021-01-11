Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубінський відреагував на санкції США проти нього і пообіцяв відповідь

Понеділок, 11 січня 2021, 19:03
Дубінський відреагував на санкції США проти нього і пообіцяв відповідь

Народний депутат Олександр Дубінський, щодо якого США запровадили санкції, буде юридично боротися проти такого рішення.

Джерело: Дубінський у Facebook

Пряма мова Дубінського: "На жаль, помилкові доноси шабунят і всіх інших подібних аферистів, з приводу, нібито мого зв'язку з Деркачем, тимчасово, в силу об'єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу.

В черговий раз заявляю про те, що я ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі і американські вибори і ніколи не мав відношення до оприлюднення або інших подібних дій щодо так званих плівок Порошенко-Байдена".

Деталі: Дубінський також заявив, що його відповідь буде "носити юридичний характер".

За його словами, він не буде "представляти інтереси транснаціональних корпорацій і інших паразитів на тілі багатостраждального українського народу".

Що цьому передувало: 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

В вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Дубінськийсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Дубінський
Телеканал "1+1" відбілює підсанкційного нардепа Дубінського – "Чесно"
КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко
СБУ каже, що Дубінський до них не звертався щодо Деркача
Останні новини
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
Усі новини...
Реклама: