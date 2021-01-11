Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дубинский отреагировал на санкции США против него и пообещал ответ

Понедельник, 11 января 2021, 20:03

Народный депутат Александр Дубинский, по которому США ввели санкции, будет юридически бороться против такого решения.

Источник: Дубинский в Facebook

Прямая речь Дубинского: "К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных подобных аферистов, по поводу, якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу.

В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к  обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена".

Детали: Дубинский также заявил, что его ответ будет "носить юридический характер".

По его словам, он не будет "представлять интересы транснациональных корпораций и других паразитов на теле многострадального украинского народа".

Что этому предшествовало: 11 января США ввели санкции против ряда граждан, в том числе и Дубинского, и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

В сентябре 2020 Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Украинская правда
Темы: Дубинскийсанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПочти 70 нардепов работают на Коломойского, еще 100 на Ахметова – Bihus.Info

"Связанные с Россией": США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача

Конгресс США начал процесс импичмента Трампа

Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

Кабмин планирует изменить механизм формирования цены на газ для населения

НАПК перекрыло финансирование "Голоса" из бюджета

Все новости...
Дубинский
"Связанные с Россией": США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача
На "пленках Вовка" прозвучала фамилия Дубинского
Дубинский разместил свою депутатскую приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - "Схемы"
Последние новости
21:23
Кабмин разрешил изменять нормативную денежную оценку земли
21:08
видеоПочти 70 нардепов работают на Коломойского, еще 100 на Ахметова – Bihus.Info
20:50
Палата преставителей США хочет законодательно призвать Пенса отстранить Трампа от власти
20:28
Автомобильный трафик в Киеве вырос на 5% за год
20:11
обновленоДелегация Украины в ПАСЕ избрала нового главу
20:03
Дубинский отреагировал на санкции США против него и пообещал ответ
19:56
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
19:41
Экс-послы США, топ-военные и эксперты совместно обратились к Украине из-за дела о сбитом Ил-76
19:22
Шмыгаль рассказал о подходах для снижения тарифов на газ для населения
19:10
Дзюдоистка Билодид выиграла бронзу на престижном турнире
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!