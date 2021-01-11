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Дубинский отреагировал на санкции США против него и пообещал ответ

Понедельник, 11 января 2021, 19:03
Дубинский отреагировал на санкции США против него и пообещал ответ

Народный депутат Александр Дубинский, по которому США ввели санкции, будет юридически бороться против такого решения.

Источник: Дубинский в Facebook

Прямая речь Дубинского: "К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных подобных аферистов, по поводу, якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу.

В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к  обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена".

Детали: Дубинский также заявил, что его ответ будет "носить юридический характер".

По его словам, он не будет "представлять интересы транснациональных корпораций и других паразитов на теле многострадального украинского народа".

Что этому предшествовало: 11 января США ввели санкции против ряда граждан, в том числе и Дубинского, и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

В сентябре 2020 Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Украинская правда

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Темы: Дубинскийсанкции
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