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Черговий міністр йде у відставку після штурму Капітолію 

Вівторок, 12 січня 2021, 03:36
Черговий міністр йде у відставку після штурму Капітолію 

В.о. міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф заявив, що залишає свою посаду. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Агентство посилається на джерело в адміністрації Трампа. 

Відомо, що відповідну заяву Вулф зробив для своїх співробітників за 9 днів до інавгурації нового президента Джо Байдена. 

За його словами, таке рішення пов’язане із судовими справами щодо законності його призначення. Тиждень тому чинний президента Дональд Трамп відкликав кандидатуру Вулфа на цю посаду. 

Водночас саме його відомство мало координувати безпеку під час штурму Конгресу та відповідає за безпечне проведення інавгурації Байдена. 

Зазначається, що це останній високопоставлений чиновник, який пішов у відставку після спроби захоплення Капітолію. 

Цю ж інформацію підтвердили у пресслужбі міністерства. Водночас, у Білому домі відмовились коментувати ситуацію. 

Раніше у відставку подали міністр освіти та міністр транспорту США.

Що передувало: Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.

Читайте також: Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: США
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