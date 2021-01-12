Очередной министр уходит в отставку после штурма Капитолия
И.о. министра внутренней безопасности США Чэд Вулф заявил, что оставляет свой пост.
Источник: Reuters
Детали: Агентство ссылается на источник в администрации Трампа.
Известно, что соответствующее заявление Вулф сделал для своих сотрудников за 9 дней до инаугурации нового президента Джо Байдена.
По его словам, такое решение связано с судебными делами относительно законности его назначения. Неделю назад действующий президент Дональд Трамп отозвал кандидатуру Вульфа на эту должность.
В то же время именно его ведомство должно было координировать безопасность во время штурма Конгресса и отвечает за безопасное проведение инаугурации Байдена.
Отмечается, что это последний высокопоставленный чиновник, ушедший в отставку после попытки захвата Капитолия.
Эту же информацию подтвердили в пресс-службе министерства. В то же время, в Белом доме отказались комментировать ситуацию.
Ранее в отставку подали министр образования и министр транспорта США.
Что предшествовало: Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.
Читайте также: Подсудимый Трамп: что ждет президента США после отставки
Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
- Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.