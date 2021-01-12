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Очередной министр уходит в отставку после штурма Капитолия

Вторник, 12 января 2021, 04:36

И.о. министра внутренней безопасности США Чэд Вулф заявил, что оставляет свой пост.

Источник: Reuters

Детали: Агентство ссылается на источник в администрации Трампа.

Известно, что соответствующее заявление Вулф сделал для своих сотрудников за 9 дней до инаугурации нового президента Джо Байдена.

По его словам, такое решение связано с судебными делами относительно законности его назначения. Неделю назад действующий президент Дональд Трамп отозвал кандидатуру Вульфа на эту должность.

В то же время именно его ведомство должно было координировать безопасность во время штурма Конгресса и отвечает за безопасное проведение инаугурации Байдена.

Отмечается, что это последний высокопоставленный чиновник, ушедший в отставку после попытки захвата Капитолия.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе министерства. В то же время, в Белом доме отказались комментировать ситуацию.

Ранее в отставку подали министр образования и министр транспорта США.

Что предшествовало: Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.

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Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
  • Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.

Украинская правда
Темы: США


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