Очередной министр уходит в отставку после штурма Капитолия

И.о. министра внутренней безопасности США Чэд Вулф заявил, что оставляет свой пост.

Источник: Reuters

Детали: Агентство ссылается на источник в администрации Трампа.

Известно, что соответствующее заявление Вулф сделал для своих сотрудников за 9 дней до инаугурации нового президента Джо Байдена.

По его словам, такое решение связано с судебными делами относительно законности его назначения. Неделю назад действующий президент Дональд Трамп отозвал кандидатуру Вульфа на эту должность.

В то же время именно его ведомство должно было координировать безопасность во время штурма Конгресса и отвечает за безопасное проведение инаугурации Байдена.

Отмечается, что это последний высокопоставленный чиновник, ушедший в отставку после попытки захвата Капитолия.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе министерства. В то же время, в Белом доме отказались комментировать ситуацию.

Ранее в отставку подали министр образования и министр транспорта США.

Что предшествовало: Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.

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Напомним: