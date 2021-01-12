Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні 

Президент США Дональд Трамп схвалив запровадження надзвичайного стану у Вашингтоні через інавгурацію переможця президентських виборів Джо Байдена.

Джерело: повідомлення Білого дому

Дослівно: "Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив, що в окрузі Колумбія запроваджується надзвичайний стан, та наказав направити федеральну допомогу у доповнення до зусиль міста реагувати на надзвичайну ситуацію, яка виникла у зв’язку із 59-ю інавгурацією президента з 11 по 24 січня".

Деталі: Відповідно до цього розпорядження, Міністерство внутрішньої безпеки США та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) мають координувати всі дії щодо надання допомоги. Вказується, що FEMA має право залучати необхідні ресурси, щоб полегшити боротьбу із наслідками цієї ситуації.

Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня.

Що передувало: Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.

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