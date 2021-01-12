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Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне

Вторник, 12 января 2021, 05:31

Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в Вашингтоне из-за инаугурации победителя президентских выборов Джо Байдена.

Источник: сообщение Белого дома

Дословно: "Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в округе Колумбия вводится чрезвычайное положение, и приказал направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города реагировать на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в связи с 59-й инаугурацией президента с 11 по 24 января" .

Детали: В соответствии с этим распоряжением, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) должны координировать все действия по оказанию помощи. Указывается, что FEMA имеет право привлекать необходимые ресурсы, чтобы облегчить борьбу с последствиями этой ситуации.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Что предшествовало: Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.

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Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
  • Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.

Украинская правда
Темы: ТрампСША


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