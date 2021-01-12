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ООС: окупанти вбили військового, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Вівторок, 12 січня 2021, 06:58
ООС: окупанти вбили військового, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

11 січня російські окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовий. Наші воїни кілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, біля Пісків збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів.

Окрім того, неподалік Водяного, що на Приазов'ї та біля Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької та снайперської зброї. 

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації  українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь", – повідомили у штабі.

Також, неподалік Красногорівки було зафіксовано проліт БпЛА противника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Наші військові безпілотник збили.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню: біля Водяного та Пісків. Окупанти використовували міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.4

"На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших  захисників немає", – йдеться у повідомленні. 
Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасібойові діїДонбас
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