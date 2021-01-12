Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: окупанти вбили військового, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Вівторок, 12 січня 2021, 07:58

11 січня російські окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовий. Наші воїни кілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, біля Пісків збройні формування Російської Федерації вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів.

Окрім того, неподалік Водяного, що на Приазов'ї та біля Донецька, ворог здійснив кілька провокативних пострілів зі стрілецької та снайперської зброї. 

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. На обстріли збройних формувань Російської Федерації  українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь", – повідомили у штабі.

Також, неподалік Красногорівки було зафіксовано проліт БпЛА противника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Наші військові безпілотник збили.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню: біля Водяного та Пісків. Окупанти використовували міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.4

"На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших  захисників немає", – йдеться у повідомленні. 
Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасібойові діїДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кількість летальних випадків від COVID в Україні перевищила 20 тисяч

ООС: окупанти вбили військового, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Трамп запровадив надзвичайний стан у Вашингтоні 

ФБР попередило про підготовку масових збройних протестів у США до інавгурації Байдена – ЗМІ

Новини 11 січня: імпічмент Трампа, санкції США проти Дубінського та Онищенка

відеоМайже 70 нардепів працюють на Коломойського, ще 100 на Ахметова – Bihus.Info

Усі новини...
ООС
Російські найманці 6 разів порушили "тишу", вбили військового ЗСУ
Окупанти вбили українського військового на Донбасі
Окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету
Останні новини
09:36
Президент Португалії заразився коронавірусом
09:19
Доступне житло для молоді: програму подовжили до 2023 року
09:03
Трамп вважає рух "Антифа" винним у нападі на Капітолій – ЗМІ
08:59
фотоУкраїнські моряки прибули в США для тренувань на "Айлендах"
08:38
Байден перед камерами отримав другу дозу вакцини від коронавірусу
08:14
Кількість летальних випадків від COVID в Україні перевищила 20 тисяч
08:00
Головні новини понеділка і ночі: імпічмент Трампа, санкції проти Дубінського та Онищенка
07:58
ООС: окупанти вбили військового, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
07:15
Байден не боїться складати присягу на вулиці після заворушень біля Капітолію
06:28
Число випадків коронавірусу перевищило 91 млн
Усі новини...