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ООС: оккупанты убили военного, ВСУ открывали огонь

Вторник, 12 января 2021, 06:58
ООС: оккупанты убили военного, ВСУ открывали огонь

11 января российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный. Наши воины несколько раз открывали огонь.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, у Песков вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя – с станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у Водяного, что на Приазовье и возле Донецка, враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового и снайперского оружия.

"В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь", – сообщили в штабе.

Также неподалеку Красногоровки был зафиксирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Наши военные беспилотник сбили.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: у Водяного и Песков. Оккупанты использовали минометы 82-го калибра и стрелковое зброю.

"На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении.

Напомним: 

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассебоевые действияДонбасс
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