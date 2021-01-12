Член "Слуги народу" закликає керівництво партії відреагувати на санкції США Дубінському
Голова Львівської облдержадміністрації член "Слуги народу" Максим Козицький закликає керівників партії дати оцінку ситуації з Олександром Дубінським, проти якого США запровадили санкції.
Джерело: Козицький у Facebook
Деталі: Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори США. Серед цих осіб - народний депутат від ПП "Слуга народу" та очільник Київської обласної організації партії Олександр Дубінський. Його називають "частиною пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу". Козицький зауважує, що це достатньо серйозні звинувачення.
Пряма мова: "Ця заява розміщена на сайті Міністерства фінансів країни, яка чи не найбільше допомагала та продовжує допомагати нам у боротьбі проти російського агресора.
Як очільник Львівської облдержадміністрації та депутат Львівської обласної ради від ПП "Слуга народу" закликаю партійне керівництво дати оцінку ситуації".
Знати більше: Слуга народу та Кремля: неочевидні деталі санкцій США проти Дубінського та соратників
Передісторія:
- США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
- Зокрема, нині під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.
- Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. За словами Кравчук, на фракції ще не обговорювали внесення Дубінського до списку санкцій. Вона додала, що нардепам потрібен час, щоб вивчити це питання і обговорити його разом.