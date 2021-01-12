Член "Слуги народу" закликає керівництво партії відреагувати на санкції США Дубінському

Голова Львівської облдержадміністрації член "Слуги народу" Максим Козицький закликає керівників партії дати оцінку ситуації з Олександром Дубінським, проти якого США запровадили санкції.

Джерело: Козицький у Facebook

Деталі: Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори США. Серед цих осіб - народний депутат від ПП "Слуга народу" та очільник Київської обласної організації партії Олександр Дубінський. Його називають "частиною пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу". Козицький зауважує, що це достатньо серйозні звинувачення.

Пряма мова: "Ця заява розміщена на сайті Міністерства фінансів країни, яка чи не найбільше допомагала та продовжує допомагати нам у боротьбі проти російського агресора.

Як очільник Львівської облдержадміністрації та депутат Львівської обласної ради від ПП "Слуга народу" закликаю партійне керівництво дати оцінку ситуації".

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