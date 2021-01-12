Член "Слуги народа" призывает руководство партии отреагировать на санкции США по Дубинскому
Председатель Львовской облгосадминистрации член "Слуги народа" Максим Козицкий призывает руководителей партии дать оценку ситуации с Александром Дубинским, против которого США ввели санкции.
Источник: Козицкий в Facebook
Детали: Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы США. Среди этих людей - народный депутат от партии "Слуга народа" и глава Киевской областной организации партии Александр Дубинский. Его называют "частью связанной с Россией сети иностранного влияния". Козицкий отмечает, что это достаточно серьезные обвинения.
Прямая речь: "Это заявление размещено на сайте Министерства финансов страны, которая больше всего помогала и продолжает помогать нам в борьбе против российского агрессора.
Как глава Львовской облгосадминистрации и депутат Львовского областного совета от ПП "Слуга народа" призываю партийное руководство дать оценку ситуации".
Знать больше: Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников
Предыстория:
- США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
- Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.
- Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. По словам Кравчук, на фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в список санкций. Она добавила, что нардепам нужно время, чтобы изучить этот вопрос и обсудить его вместе.