Поліція відкрила справу проти окупантів, які затримали 120 українців в Криму

Поліція Криму відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі 120 громадян України на території тимчасово окупованого півострова.

Джерело: МВС у Facebook

Дослівно: "Ввечері 11 січня під виглядом перевірок документів та автомобілів 120 представників кримськотатарського народу фактично були незаконно затримані окупаційними "правоохоронцями" з метою недопущення їх присутності в судовому засіданні у "справі Хізб ут-Тахрір", що відбулося сьогодні зранку в Ростові-на-Дону".

Деталі: Головне управління поліції Криму внесло за цим фактом відкрило кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі).

Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

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