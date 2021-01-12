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Поліція відкрила справу проти окупантів, які затримали 120 українців в Криму

Вівторок, 12 січня 2021, 16:58
Поліція відкрила справу проти окупантів, які затримали 120 українців в Криму

Поліція Криму відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі 120 громадян України на території тимчасово окупованого півострова.

Джерело: МВС у Facebook

Дослівно: "Ввечері 11 січня під виглядом перевірок документів та автомобілів 120 представників кримськотатарського народу фактично були незаконно затримані окупаційними "правоохоронцями" з метою недопущення їх присутності в судовому засіданні у "справі Хізб ут-Тахрір", що відбулося сьогодні зранку в Ростові-на-Дону".

Деталі: Головне управління поліції Криму внесло за цим фактом відкрило кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі).

Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Передісторія:

  • Російський суд у вівторок в Ростові-на-Дону засудив трьох кримських татар до 13-18 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в тероризмі на релігійній основі.
  • Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням суду Росії.
  • Окупанти понад 8 годин утримували на Керченському мосту близько 120 кримських татар, щоб не випустити їх з Криму на суд в російському Ростові-на-Дону.
  • Айдера Джаппарова, Енвера та Різу Омерових затримали в анексованому Криму 10 червня 2019 року. У порушення норм міжнародного права чоловіків перемістили на територію Росії до м. Ростов-на-Дону.

Українська правда
Теми: РосіяКримокупація
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