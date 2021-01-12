Поліція відкрила справу проти окупантів, які затримали 120 українців в Криму
Поліція Криму відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі 120 громадян України на території тимчасово окупованого півострова.
Джерело: МВС у Facebook
Дослівно: "Ввечері 11 січня під виглядом перевірок документів та автомобілів 120 представників кримськотатарського народу фактично були незаконно затримані окупаційними "правоохоронцями" з метою недопущення їх присутності в судовому засіданні у "справі Хізб ут-Тахрір", що відбулося сьогодні зранку в Ростові-на-Дону".
Деталі: Головне управління поліції Криму внесло за цим фактом відкрило кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі).
Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
Передісторія:
- Російський суд у вівторок в Ростові-на-Дону засудив трьох кримських татар до 13-18 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в тероризмі на релігійній основі.
- Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням суду Росії.
- Окупанти понад 8 годин утримували на Керченському мосту близько 120 кримських татар, щоб не випустити їх з Криму на суд в російському Ростові-на-Дону.
- Айдера Джаппарова, Енвера та Різу Омерових затримали в анексованому Криму 10 червня 2019 року. У порушення норм міжнародного права чоловіків перемістили на територію Росії до м. Ростов-на-Дону.