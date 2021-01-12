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Полиция открыла дело против оккупантов, которые задержали 120 украинцев в Крыму

Вторник, 12 января 2021, 17:58

Полиция Крыму открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова.

Источник: МВД в Facebook

Дословно: "Вечером 11 января в виду проверок документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными "правоохранителями" с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось сегодня утром в Ростове-на Дону".

Детали: Главное управление полиции Крыму внесло по данному факту открыло уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы).

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Предыстория:

  • Российский суд во вторник в Ростове-на-Дону приговорил трех крымских татар к 13-18 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме на религиозной основе.
  • Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с позорным решением суда России.
  • Оккупанты более 8 часов удерживали на Керченском моста около 120 крымских татар, чтобы не выпустить их из Крыма на суд в российском Ростове-на-Дону.
  • Айдера Джаппарова, Энвера и Ризу Омеровых задержали в аннексирована Крыму 10 июня 2019 года. В нарушение норм международного права мужчин переместили на территорию России в г. Ростов-на-Дону.

Украинская правда
Темы: РосcияКрымоккупация


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