Полиция открыла дело против оккупантов, которые задержали 120 украинцев в Крыму

Полиция Крыму открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова.

Источник: МВД в Facebook

Дословно: "Вечером 11 января в виду проверок документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными "правоохранителями" с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось сегодня утром в Ростове-на Дону".

Детали: Главное управление полиции Крыму внесло по данному факту открыло уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы).

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Предыстория: