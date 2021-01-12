Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Єрмак з переговорником Кремля 5-ту годину дискутують в "нормандському форматі"

Вівторок, 12 січня 2021, 19:20
Дмитро Козак

Переговори політичних радників "нормандського формату" у Берліні, де бере участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, тривають уже 5-ту годину.

Джерело: Анонімний співрозмовник, близький до процесу переговорів

Пряма мова співрозмовника: "Йде 5-та година складних дискусій. Питання безпеки для української делегації - абсолютний пріоритет".

Деталі: Також він додав, що Україна працює виключно в рамках своїх червоних ліній і має повну підтримку з боку Німеччини і Франції.

Що цьому передувало: У вівторок Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак прибули до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна і Франція).

Попередня зустріч політрадників в "нормандському форматі" пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

Українська правда
Теми: Андрій Єрмакнормандський формат


powered by lun.ua
Головне сьогодні

УточненоСтепанов впевнений, що локдаун не можна зупиняти

інструкціяПісля 16 січня можна офіційно скаржитись на відмову обслуговувати українською

Перестрілка у Полтаві: поранено людину

З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею

оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі

Усі новини...
Андрій Єрмак
Козак і Єрмак прибули в Берлін на зустріч в нормандському форматі
Єрмак розповів, де Зеленський святкуватиме Новий рік
Зеленський змінив заступницю Єрмака
Останні новини
19:35
У ЦПК переконані, що Youtube перестане платити Дубінському через санкції США
19:21
Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" у 2020 році впав на 66%
19:20
Єрмак з переговорником Кремля 5-ту годину дискутують в "нормандському форматі"
19:09
МЗС Канади очолив колишній астронавт
18:55
Мінфін продав держоблігацій на майже 9 мільярдів
18:36
УточненоСтепанов впевнений, що локдаун не можна зупиняти
18:35
фотоНевідомі зруйнували 17 пам’ятників братської могили на херсонському кладовищі
18:24
Перед морозами на складах українських ТЕС бракує вугілля – дані Міненерго
17:58
Поліція відкрила справу проти окупантів, які затримали 120 українців в Криму
17:54
Бойовики 8 разів порушили перемир’я, ЗСУ стріляли у відповідь
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!