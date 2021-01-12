Єрмак з переговорником Кремля 5-ту годину дискутують в "нормандському форматі"

Переговори політичних радників "нормандського формату" у Берліні, де бере участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, тривають уже 5-ту годину.

Джерело: Анонімний співрозмовник, близький до процесу переговорів

Пряма мова співрозмовника: "Йде 5-та година складних дискусій. Питання безпеки для української делегації - абсолютний пріоритет".

Деталі: Також він додав, що Україна працює виключно в рамках своїх червоних ліній і має повну підтримку з боку Німеччини і Франції.

Що цьому передувало: У вівторок Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак прибули до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна і Франція).

Попередня зустріч політрадників в "нормандському форматі" пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.