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Єрмак з переговорником Кремля 5-ту годину дискутують в "нормандському форматі"

Вівторок, 12 січня 2021, 18:20
Єрмак з переговорником Кремля 5-ту годину дискутують в нормандському форматі
Дмитро Козак

Переговори політичних радників "нормандського формату" у Берліні, де бере участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, тривають уже 5-ту годину.

Джерело: Анонімний співрозмовник, близький до процесу переговорів

Пряма мова співрозмовника: "Йде 5-та година складних дискусій. Питання безпеки для української делегації - абсолютний пріоритет".

Деталі: Також він додав, що Україна працює виключно в рамках своїх червоних ліній і має повну підтримку з боку Німеччини і Франції.

Що цьому передувало: У вівторок Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак прибули до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату" (Росія, Німеччина, Україна і Франція).

Попередня зустріч політрадників в "нормандському форматі" пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

Українська правда

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Теми: Андрій Єрмакнормандський формат
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