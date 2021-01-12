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Ермак с переговорщиком Кремля 5-й час дискутируют в "нормандском формате"

Вторник, 12 января 2021, 19:20
Дмитрий Козак

Переговоры политических советников "нормандского формата" в Берлине, где участвует глава Офиса президента Андрей Ермак, продолжаются уже 5-й час.

Источник: Анонимный источник, близкий к переговорному процессу

Прямая речь собеседника: "Идет пятый время сложных дискуссий. Вопрос безопасности для украинской делегации - абсолютный приоритет".

Детали: Также он добавил, что Украина работает исключительно в рамках своих красных линий и имеет полную поддержку со стороны Германии и Франции.

Что этому предшествовало: Во вторник Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыли в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и Франция).

Предыдущая встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.

Украинская правда
Темы: Андрей Ермакнормандский формат


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