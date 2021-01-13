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Будьте обережні з бажаннями – Трамп відповів демократам щодо імпічменту

Середа, 13 січня 2021, 02:35

Президент США Дональд Трамп, який програв вибори та чиї прихильники нещодавно на кілька годин захопили будівлю Конгресу, не боїться, що до нього можуть застосувати 25-ту поправку конституції, яка передбачає передачу повноважень віцепрезиденту. 

Джерело: Трамп на будівництві нової ділянки стіни кордоні з Мексикою, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Для мене 25-та поправка не становить жодного ризику, але це повернеться Джо Байдену й адміністрації Байдена – як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями".

Деталі: Наразі чинний президент вважає, що демократи займаються "полюванням на відьом", яке може "спричинити величезний гнів, розкол та біль".

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Нагадаємо: 

Теми: ТрампБайденімпічмент


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