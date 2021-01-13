Будьте обережні з бажаннями – Трамп відповів демократам щодо імпічменту
Середа, 13 січня 2021, 01:35
Президент США Дональд Трамп, який програв вибори та чиї прихильники нещодавно на кілька годин захопили будівлю Конгресу, не боїться, що до нього можуть застосувати 25-ту поправку конституції, яка передбачає передачу повноважень віцепрезиденту.
Джерело: Трамп на будівництві нової ділянки стіни кордоні з Мексикою, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Для мене 25-та поправка не становить жодного ризику, але це повернеться Джо Байдену й адміністрації Байдена – як кажуть, будьте обережні зі своїми бажаннями".
Деталі: Наразі чинний президент вважає, що демократи займаються "полюванням на відьом", яке може "спричинити величезний гнів, розкол та біль".
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Нагадаємо:
- 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
- Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
- Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
- Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.
- Вже в цю середу демократи планують провести голосування за імпічмент президента.