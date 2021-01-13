Будьте осторожны с желаниями – Трамп ответил демократам касательно импичмента

Президент США Дональд Трамп, который проиграл выборы и чьи сторонники недавно на несколько часов захватили здание Конгресса, не боится, что к нему могут применить 25-ю поправку конституции, которая предусматривает передачу полномочий вице-президенту.

Источник: Трамп на строительстве нового участка стены границе с Мексикой, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Для меня 25-я поправка не представляет никакого риска, но это вернется Джо Байдену и администрации Байдена – как говорится, будьте осторожны со своими желаниями".

Детали: Сейчас действующий президент считает, что демократы занимаются "охотой на ведьм", которое может "вызвать огромный гнев, раскол и боль".

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Напомним: