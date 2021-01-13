В Израиле думают над тем, чтобы вакцинировать детей от коронавируса
Израиль, который держит самый быстрые темпы вакцинации от коронавируса в мире, изучает возможность делать такие же прививки детям от 12 лет.
Источник: Reuters
Детали: Ожидается, что в ближайшие два месяца исследования установят, насколько это безопасно.
По словам национального координатора по вопросам пандемии Нахмана Эша, если фармакологически будет доказано безопасность снижение возрастного порога для вакцинации с 16 до 12 лет, то ее могут начать уже с марта.
"Тот факт, что дети до 16 лет пока не могут быть привиты, безусловно, вызывает обеспокоенность с точки зрения способности достичь коллективного иммунитета. Я предполагаю, что через месяц или два появится еще одна когорта – от 12 лет и старше, – которую мы сможем вакцинировать", – сказал он.
Израиль в первую очередь вакцинирует пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. В то же время перечень категорий лиц для получения прививки расширяют благодаря регулярным поставкам вакцин.
Напомним:
- По состоянию на 1 января в Израиле от коронавируса вакцинировали около 12% граждан.
- Для вакцинации используют препарат от Pfizer. Также страна одобрила для применения препарат от компании Moderna.