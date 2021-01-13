Пенс відмовився застосовувати проти Трампа поправку, яка б забрала в нього владу

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що застосування 25-ї поправки конституції країни, що передає повноваження від президента до його віцепрезидента, не відповідає інтересам США.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну заяву він зробив у листі до спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

"Я не вірю, що таке рішення відповідає інтересам нашої нації чи нашій конституції", – написав Пенc.

Віцепрезидент додав, що наразі робота адміністрації зосереджена на передачі справ команді Джо Байдена та закликав інших членів Конгресу уникати дій, які б "розпалювати пристрасті".

"На минулому тижні я не піддався тиску та не вийшов за межі своїх повноважень під час визначення результатів виборів, і зараз я теж не поступлюсь спробам Палаті представників вести політичні ігри в такий серйозний для країни час.

Використання 25-ї поправки як засобу покарання чи узурпації створить жахливий прецедент", – сказав віцепрезидент.

Відомо, щоб застосувати цю поправку потрібна не лише підтримка конгресменів, а й заяві віцепрезидента.

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