Пенс відмовився застосовувати проти Трампа поправку, яка б забрала в нього владу
Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що застосування 25-ї поправки конституції країни, що передає повноваження від президента до його віцепрезидента, не відповідає інтересам США.
Джерело: Reuters
Деталі: Відповідну заяву він зробив у листі до спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.
"Я не вірю, що таке рішення відповідає інтересам нашої нації чи нашій конституції", – написав Пенc.
Віцепрезидент додав, що наразі робота адміністрації зосереджена на передачі справ команді Джо Байдена та закликав інших членів Конгресу уникати дій, які б "розпалювати пристрасті".
"На минулому тижні я не піддався тиску та не вийшов за межі своїх повноважень під час визначення результатів виборів, і зараз я теж не поступлюсь спробам Палати представників вести політичні ігри в такий серйозний для країни час.
Використання 25-ї поправки як засобу покарання чи узурпації створить жахливий прецедент", – сказав віцепрезидент.
Відомо, щоб застосувати цю поправку потрібна не лише підтримка конгресменів, а й заява віцепрезидента.
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Передісторія:
- 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
- Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
- Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
- Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.
- Вже в цю середу демократи планують провести голосування за імпічмент президента.