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Пенс відмовився застосовувати проти Трампа поправку, яка б забрала в нього владу

Середа, 13 січня 2021, 06:14

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що застосування 25-ї поправки конституції країни, що передає повноваження від президента до його віцепрезидента, не відповідає інтересам США. 

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну заяву він зробив у листі до спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. 

"Я не вірю, що таке рішення відповідає інтересам нашої нації чи нашій конституції", – написав Пенc.

Віцепрезидент додав, що наразі робота адміністрації зосереджена на передачі справ команді Джо Байдена та закликав інших членів Конгресу уникати дій, які б "розпалювати пристрасті". 

"На минулому тижні я не піддався тиску та не вийшов за межі своїх повноважень під час визначення результатів виборів, і зараз я теж не поступлюсь спробам Палаті представників вести політичні ігри в такий серйозний для країни час. 

Використання 25-ї поправки як засобу покарання чи узурпації створить жахливий прецедент", – сказав віцепрезидент. 

Відомо, щоб застосувати цю поправку потрібна не лише підтримка конгресменів, а й заяві віцепрезидента. 

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: СШАТрамп


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