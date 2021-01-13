Пенс отказался применять против Трампа поправку, которая отнимет у него власть

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что применение 25-й поправки конституции страны, что передает полномочия от президента к его вице-президенту, не отвечает интересам США.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление он сделал в письме к спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Я не верю, что такое решение соответствует интересам нашей нации или нашей конституции", – написал Пенc.

Вице-президент добавил, что сейчас работа администрации сосредоточена на передаче дел команде Джо Байдена и призвал других членов Конгресса избегать действий, которые бы "разжигали страсти".

"На прошлой неделе я не поддался давлению и не вышел за пределы своих полномочий при определении результатов выборов, и сейчас я тоже не уступлю попыткам Палаты представителей вести политические игры в такое серьезное для страны время.

Использование 25-й поправки в качестве меры наказания или узурпации создаст ужасный прецедент", – сказал вице-президент.

Известно, чтобы применить эту поправку нужна не только поддержка конгрессменов, но и заявлении вице-президента.

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Напомним: