Пенс отказался применять против Трампа поправку, которая отнимет у него власть
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что применение 25-й поправки конституции страны, что передает полномочия от президента к его вице-президенту, не отвечает интересам США.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующее заявление он сделал в письме к спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
"Я не верю, что такое решение соответствует интересам нашей нации или нашей конституции", – написал Пенc.
Вице-президент добавил, что сейчас работа администрации сосредоточена на передаче дел команде Джо Байдена и призвал других членов Конгресса избегать действий, которые бы "разжигали страсти".
"На прошлой неделе я не поддался давлению и не вышел за пределы своих полномочий при определении результатов выборов, и сейчас я тоже не уступлю попыткам Палаты представителей вести политические игры в такое серьезное для страны время.
Использование 25-й поправки в качестве меры наказания или узурпации создаст ужасный прецедент", – сказал вице-президент.
Известно, чтобы применить эту поправку нужна не только поддержка конгрессменов, но и заявление вице-президента.
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Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
- Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.
- Уже в среду демократы планируют провести голосование за импичмент президента.