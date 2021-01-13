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Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу – ООС

Середа, 13 січня 2021, 07:53

Біля Золотого-4 російські найманці вели вогонь із автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї, внаслідок чого осколкове поранення отримав військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Пораненого доставили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний. 

Загалом 12 січня ворог 11 разів порушив режим припинення вогню. Зокрема, біля Пісків та Водяного, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, стрілецької зброї і з гранатометів різних систем. 

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поруч із Красногорівкою – зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька – з великокаліберних кулеметів.

Біля Водяного, що на Приазов’ї та Павлополя збройні формування РФ використовували ручні протитанкові гранатомети, а біля Водяного – автоматичні станкові гранатомети. 

"На обстріли збройних формувань Російської Федерації  українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь", – стверджують у штабі. 

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо:

  • 11 січня російські окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовий. Наші воїни кілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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