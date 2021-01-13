Український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу – ООС

Біля Золотого-4 російські найманці вели вогонь із автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї, внаслідок чого осколкове поранення отримав військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Пораненого доставили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.

Загалом 12 січня ворог 11 разів порушив режим припинення вогню. Зокрема, біля Пісків та Водяного, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, стрілецької зброї і з гранатометів різних систем.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поруч із Красногорівкою – зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька – з великокаліберних кулеметів.

Біля Водяного, що на Приазов’ї та Павлополя збройні формування РФ використовували ручні протитанкові гранатомети, а біля Водяного – автоматичні станкові гранатомети.

"На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь", – стверджують у штабі.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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