Украинский военный получил ранения в результате обстрела – ООС
У Золотого-4 российские наемники вели огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего осколочное ранение получил военнослужащий из состава Объединенных сил.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: Раненого доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
В общем 12 января враг 11 раз нарушил режим прекращения огня. В частности, у Песков и Водяного, что у Донецка, противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, стрелкового оружия и из гранатометов различных систем.
В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой – со станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецка – из крупнокалиберных пулеметов.
У Водяного, что на Приазовье и Павлополя вооруженные формирования РФ использовали ручные противотанковые гранатометы, а у Водяного – автоматические станковые гранатометы.
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь", – утверждают в штабе.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним:
- 11 января российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный. Наши воины несколько раз открывали огонь.