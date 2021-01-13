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Украинский военный получил ранения в результате обстрела – ООС

Среда, 13 января 2021, 07:53

У Золотого-4 российские наемники вели огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего осколочное ранение получил военнослужащий из состава Объединенных сил.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Раненого доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

В общем 12 января враг 11 раз нарушил режим прекращения огня. В частности, у Песков и Водяного, что у Донецка, противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, стрелкового оружия и из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой – со станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецка – из крупнокалиберных пулеметов.

У Водяного, что на Приазовье и Павлополя вооруженные формирования РФ использовали ручные противотанковые гранатометы, а у Водяного – автоматические станковые гранатометы.

"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь", – утверждают в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним: 

  • 11 января российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный. Наши воины несколько раз открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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