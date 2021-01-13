На свята кияни менше робили тести на коронавірус - Кличко

За словами мера Києва Віталія Кличка, у вихідні та святкові дні тести на коронавірус здавало менше киян.

Джерело: Кличко під час брифінгу у середу

Пряма мова Кличка: "Зазначу, що у святкові дні, коли люди відпочивали, в столиці було значно менше звернень для тестування на коронавірус. Тестували, в основному тих, хто потребував госпіталізації".

"Загалом, від початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили майже 315 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл – ІФА-тестів – зробили майже 105 тисяч.

Роблять ПЛР та ІФА тести також і в приватних клініках та лабораторіях".

Що цьому передувало: Коронавірус минулої доби виявили ще в 906 киян, 13 хворих померли.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що посилений карантин з 8 по 24 січня не слід переривати.