На праздники киевляне меньше делали тесты на коронавирус - Кличко

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в выходные и праздничные дни тесты на коронавирус сдавало меньше киевлян.

Источник: Кличко во время брифинга в среду

Прямая речь Кличко: "Отмечу, что в праздничные дни, когда люди отдыхали, в столице было гораздо меньше обращений для тестирования на коронавирус. Тестировали, в основном тех, кто нуждался в госпитализации".

"В целом, с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали почти 315 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител - ИФА-тестов - сделали почти 105 тысяч.

Делают ПЦР и ИФА тесты также и в частных клиниках и лабораториях".

Что этому предшествовало: Коронавирус прошедшие сутки обнаружили еще у 906 киевлян, 13 больных умерли.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что усиленный карантин с 8 по 24 января не следует прерывать.