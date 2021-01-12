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Степанов впевнений, що локдаун не можна зупиняти

Вівторок, 12 січня 2021, 17:36
Степанов впевнений, що локдаун не можна зупиняти

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що посилений карантин з 8 по 24 січня не слід переривати.

Джерело: Степанов в коментарі 24 каналу

Деталі: На запитання, чи є підстави станом на вівторок для продовження посиленого карантину, Степанов відповів: "Обов’язково є".     

Пряма мова Степанова: "Я наполягаю на тому. Я, мої радники, провідні епідеміологи нашої країни (наполягаємо – ред.) щодо продовження цього карантину…

По-перше, у нас були січневі свята, які супроводжувалися масовими святкуваннями, переміщенням людей, коли їздили до родичів. Все це потенційно дуже вплине на зростання кількості хворих на COVID-19.

По-друге, у нас є щороку сезонне зростання хворих на грип, яке починається саме в січні і дуже важливо на цьому піку хворобу збити…".

Що цьому передувало: Посилений карантин діє в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. В уряді назвали це "зимовими канікулами заради безпеки". Список заборон можна знайти тут.

"Українська правда" у Threads

Теми: СтепановКабінет міністрівкарантин
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