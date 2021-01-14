В США обнаружили два новых штамма коронавируса
Ученые медицинского центра Университета штата Огайо, США обнаружили в стране два новых штамма коронавируса, вероятно, они сформировались на территории США.
Источник: CNBC
Детали: В отчете ученых отмечается, что один из них похож на "британский" коронавирус.
Исследователи сообщают, что первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя определить то, насколько он распространен.
Второй штамм с тремя мутациями обнаружили в городе Колумбус. По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.
Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.
По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.
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