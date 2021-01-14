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В США обнаружили два новых штамма коронавируса

Четверг, 14 января 2021, 00:27

Ученые медицинского центра Университета штата Огайо, США обнаружили в стране два новых штамма коронавируса, вероятно, они сформировались на территории США.

Источник: CNBC

Детали: В отчете ученых отмечается, что один из них похож на "британский" коронавирус.

Исследователи сообщают, что первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя определить то, насколько он распространен.

Второй штамм с тремя мутациями обнаружили в городе Колумбус. По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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Темы: СШАкоронавирус


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