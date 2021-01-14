Імпічмент Трампу: у Сенаті повідомили, коли почнуть розгляд питання
Лідер більшості в верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл зазначив, що розгляд питання щодо імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу почнеться не раніше 19 січня.
Джерело: звернення Макконнелла до членів Сенату, яке публікує CNN
Пряма мова: "Для нашої країни буде краще, якщо Конгрес і виконавча влада зосередяться в найближчі сім днів на безпечній інавгурації і передачі влади адміністрації Байдена".
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Довідка: 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 46-го президента Джо Байдена.
Що передувало: Нижня палата Конгресу США (Палата представників) у середу, 13 січня, оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.
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Передісторія:
- 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
- Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
- Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
- Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.
- Вже в цю середу демократи планують провести голосування за імпічмент президента.