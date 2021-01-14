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Імпічмент Трампу: у Сенаті повідомили, коли почнуть розгляд питання 

Четвер, 14 січня 2021, 01:18

Лідер більшості в верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл зазначив, що розгляд питання щодо імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу почнеться не раніше 19 січня.

Джерело: звернення Макконнелла до членів Сенату, яке публікує CNN

Пряма мова: "Для нашої країни буде краще, якщо Конгрес і виконавча влада зосередяться в найближчі сім днів на безпечній інавгурації і передачі влади адміністрації Байдена".

Доповнюється..

Довідка: 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 46-го президента Джо Байдена.

Що передувало: Нижня палата Конгресу США (Палата представників) у середу, 13 січня, оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня. 

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Передісторія: 

Теми: СШАТрампімпічмент


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