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Импичмент Трампу: в Сенате сообщили, когда начнут рассмотрение вопроса

Четверг, 14 января 2021, 01:18

Лидер большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл отметил, что рассмотрение вопроса об импичменте 45-м президенту Дональду Трампу начнется не раньше 19 января.

Источник: обращение Макконнелла к членам Сената, которое публикует CNN

Прямая речь: "Для нашей страны будет лучше, если Конгресс и исполнительная власть сосредоточатся в ближайшие семь дней в безопасной инаугурации и передачи власти администрации Байдена".

Дополняется..

Справка: 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

Что предшествовало: Нижняя палата Конгресса США в среду, 13 января, объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.

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Напомним:

Темы: СШАТрампимпичмент


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