Google вводить тимчасову заборону на політичну рекламу
Корпорація Google з 14 січня тимчасово припинить показ політичної реклами через ризик можливого насильства.
Джерело: видання Axios з посиланням на електронний лист компанії, який є в їх розпорядженні. "Інтерфакс-Україна"
Деталі: В листі, зокрема, зазначається, що Google буде блокувати всю політичну рекламу в світлі "безпрецедентних подій минулого тижня (штурм американського парламенту - ред) і перед майбутньою президентською інавгурацією (46-го президента США Джо Байдена - ред)".
Таким чином, рекламодавці не зможуть публікувати рекламу, пов'язану з "виборами, їх підсумками, майбутньою президентською інавгурацією, поточним процесом імпічменту щодо президента (Дональда Трампа - ред), насильством в Капітолії США або запланованими на майбутнє протестами у зв'язку з цими подіями".
Заборона поширюється на будь-яку рекламу на таких платформах, як Google Ads, DV360, YouTube і AdX Authorized Buyer.
У Google заявили, що будуть "гранично пильні" щодо забезпечення нової політики, яка забороняє будь-яку рекламу, спрямовану на ненависть або насильство.
В даний час планується зберегти дані обмеження як мінімум до 21 січня.
Що передувало: Нижня палата Конгресу США (Палата представників) у середу, 13 січня, оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.
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Передісторія:
- 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
- Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
- Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
- Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.
- Вже в цю середу демократи планують провести голосування за імпічмент президента.