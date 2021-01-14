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Google вводить тимчасову заборону на політичну рекламу

Четвер, 14 січня 2021, 02:25

Корпорація Google з 14 січня тимчасово припинить показ політичної реклами через ризик можливого насильства.

Джерело: видання Axios з посиланням на електронний лист компанії, який є в їх розпорядженні. "Інтерфакс-Україна"

Деталі: В листі, зокрема, зазначається, що Google буде блокувати всю політичну рекламу в світлі "безпрецедентних подій минулого тижня (штурм американського парламенту - ред) і перед майбутньою президентською інавгурацією (46-го президента США Джо Байдена - ред)".

Таким чином, рекламодавці не зможуть публікувати рекламу, пов'язану з "виборами, їх підсумками, майбутньою президентською інавгурацією, поточним процесом імпічменту щодо президента (Дональда Трампа - ред), насильством в Капітолії США або запланованими на майбутнє протестами у зв'язку з цими подіями".

Заборона поширюється на будь-яку рекламу на таких платформах, як Google Ads, DV360, YouTube і AdX Authorized Buyer.

 У Google заявили, що будуть "гранично пильні" щодо забезпечення нової політики, яка забороняє будь-яку рекламу, спрямовану на ненависть або насильство.

В даний час планується зберегти дані обмеження як мінімум до 21 січня.

Що передувало: Нижня палата Конгресу США (Палата представників) у середу, 13 січня, оголосила імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня. 

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Теми: США


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