Google вводит временный запрет на политическую рекламу

Компания Google с 14 января временно прекратит показ политической рекламы из-за риска возможности насилия, подобного беспорядкам в здании Капитолия.

Источник: издание Axios со ссылкой на электронное письмо корпорации, которое есть в их распоряжении. "Интерфакс-Украина"

Детали: В письме, в частности, отмечается, что Google будет блокировать всю политическую рекламу в свете "беспрецедентных событий минувшей недели (штурм американского парламента - ред) и перед предстоящей президентской инаугурацией (46-го президента США Джо Байдена - ред)".

Запрет на показ политической рекламы призван сдержать распространение дезинформации вокруг важных мероприятий.

Таким образом, рекламодатели не смогут публиковать рекламу, связанную с "выборами, их итогами, предстоящей президентской инаугурацией, текущим процессом импичмента в отношении президента, насилием в Капитолии США или запланированными на будущее протестами в связи с этими событиями".

Запрет распространяется на любую рекламу на таких платформах, как Google Ads, DV360, YouTube и AdX Authorized Buyer.

В Google заявили, что будут "предельно бдительны" в отношении обеспечения новой политики, запрещающей любую рекламу, направленную на ненависть или насилие.

Корпорация отметила, что она "определенно исследует ряд факторов до принятия решения относительно отмены новой политики для рекламодателей". В настоящее время планируется сохранить данные ограничения как минимум до 21 января.

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Напомним: