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На кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка

Четвер, 14 січня 2021, 14:05
На кордоні з Росією затримали фігуранта газової справи Онищенка
фото: УНІАН

Прикордонники затримали на пункті пропуску "Бачівськ" колишнього директора ТОВ "Надра Геоцентр" Сергія Свіченка, підозрюваного у "газовій справі" колишнього нардепа Олександра Онищенка.

Джерело: інформацію підтвердив поінформований співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах, пресслужба ВАКС, ДПСУ

Деталі: Свіченка затримали 12 січня на пункті пропуску на кордоні з Росією.

13 січня Вищий антикорупційний суд взяв його під варту з альтернативою 1 млн 747 тис. 900 грн застави.

За версією слідства, він причетний до розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів з компанією "Укргазвидобування".

 

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються певні обов’язки: 

  • прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не залишати населений пункт, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування із особами зазначеними в ухвалі;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.
 

Свіченка підозрюють у вчиненні злочинів за ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ.

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Передісторія:

  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
  • 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікував на рішення про екстрадицію до України. Німецький суд відмовив у екстрадиції в Україну Онищенка. Йому відмовили у політичному притулку і попросили покинути країну

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ОнищенкогазНАБУАнтикорупційна прокуратура
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