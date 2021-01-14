На кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка
Четвер, 14 січня 2021, 15:05
Прикордонники затримали на пункті пропуску "Бачівськ" колишнього директора ТОВ "Надра Геоцентр" Сергія Свіченка, підозрюваного у "газовій справі" колишнього нардепа Олександра Онищенка.
Джерело: інформацію підтвердив поінформований співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: Свіченка затримали 12 січня на пункті пропуску на кордоні з Росією.
13 січня Вищий антикорупційний суд взяв його під варту з альтернативою 1,75 млн грн застави.
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Альона Мазуренко, УП