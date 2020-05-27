Німецький суд не дозволив екстрадувати Онищенка в Україну

Судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Відповідне рішення у Німеччині ухвалили в середу, 27 травня.

Відзначається, що клопотання української прокуратури не задовольнили "через брак гарантії щодо належного утримання Онищенка в українській тюрмі".

У поясненні до ухвали йдеться, що "існує значна ймовірність" того, що в разі його екстрадиції "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах", у тому числі й Європейської конвенції з прав людини.

До того суд звертався до української влади з проханням надати "детальний опис" умов утримання під вартою, на котрі міг би розраховувати Онищенко в слідчому ізоляторі в Києві.

Повідомляється, що українська сторона поінформувала німецький суд "лише в загальних рисах".

Судді послалися у своєму рішення на доповідь Ради Європи, де експерти РЄ вказали на "нелюдські умови утримання ув'язнених, що принижують людську гідність" в українських в’язницях.

Також німецькі судді скасували ордер про арешт Онищенка.

Після відповідного рішення колишній український нардеп може залишити в'язницю.

Онищенко провів кілька місяців у в'язниці Ольденбурга. Повідомляється, що протягом цього часу йому зробили операцію на серці в розташованій поблизу лікарні.

Що було раніше: У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

5 травня суд доручив призначити Онищенку і його спільниці безоплатних адвокатів, бо його захисники не прийшли в суд.

13 травня справу Онищенка в Україні почали розглядати по суті.

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