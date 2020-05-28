Німеччина відмовила Онищенку у притулку і просить покинути країну

У Німеччині відмовили надати політичний притулок українському екснардепу Олександру Онищенку, якого на батьківщині підозрюють в організації "газових схем".

Джерело: Deutsche Welle

Дослівно: "У пресслужбі суду в Ольденбурзі повідомили, що на початку травня Федеральне відомство міграції і біженців відмовило Онищенку у наданні політичного притулку у Німеччині і закликало його негайно залишити територію країни. Це випливає з рішення суду".

Деталі: Після рішення Вищого земельного суду Ольденбурга 27 травня не видавати Онищенка Україні, ексдепутата звільнили зі слідчого ізолятора, де він провів майже півроку.

За словами його адвоката Домініка Клаука, після звільнення з в’язниці українець перебуває на своєму ранчо у Нижній Саксонії.

Два роки тому німецьке посольство в Мадриді відмовилося видати Онищенку національну візу, з якою українець міг би претендувати на вид на проживання у Німеччині.

Для отримання такої візи ексдепутат працевлаштувався директором заснованої ним же німецької фірми, на яку він оформлює купівлю елітних коней для власного ранчо.

Адвокат Онищенка заявив, що його підзахисний оскаржив відмову у притулку у суді міста Оснабрюк.

За словами його захисника, якщо Німеччина відмовить колишньому українському депутату у притулку, у нього залишається можливість поїхати до Росії, громадянином якої він є.

Клаук сподівається, що Онищенко зможе подорожувати й іншими країнами Європи. Адвокат вважає, що європейські країни можуть брати до уваги рішення німецького суду, який "відмовився видавати українця на батьківщину з посиланням на положення Європейської хартії з прав людини".

Хоча в Іспанії суди раніше відмовили Онищенку у притулку і розпорядилися видати його Україні.

Що було раніше: 27 травня Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив у екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Клопотання української прокуратури не задовольнили "через брак гарантії" щодо належного утримання Онищенка в слідчому ізоляторі в Україні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що рішення німецького суду, який відмовив в екстрадиції Онищенка в Україну, оскарженню не підлягає, але його чекають на батьківщині та продовжують судити заочно.

У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

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