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Німеччина відмовила Онищенку у притулку і просить покинути країну

Четвер, 28 травня 2020, 16:30
Німеччина відмовила Онищенку у притулку і просить покинути країну

У Німеччині відмовили надати політичний притулок українському екснардепу Олександру Онищенку, якого на батьківщині підозрюють в організації "газових схем".

Джерело: Deutsche Welle

Дослівно: "У пресслужбі суду в Ольденбурзі повідомили, що на початку травня Федеральне відомство міграції і біженців відмовило Онищенку у наданні політичного притулку у Німеччині і закликало його негайно залишити територію країни. Це випливає з рішення суду".

Деталі: Після рішення Вищого земельного суду Ольденбурга 27 травня не видавати Онищенка Україні, ексдепутата звільнили зі слідчого ізолятора, де він провів майже півроку.

За словами його адвоката Домініка Клаука, після звільнення з в’язниці українець перебуває на своєму ранчо у Нижній Саксонії.

Два роки тому німецьке посольство в Мадриді відмовилося видати Онищенку національну візу, з якою українець міг би претендувати на вид на проживання у Німеччині.

Для отримання такої візи ексдепутат працевлаштувався директором заснованої ним же німецької фірми, на яку він оформлює купівлю елітних коней для власного ранчо.

Адвокат Онищенка заявив, що його підзахисний оскаржив відмову у притулку у суді міста Оснабрюк.

За словами його захисника, якщо Німеччина відмовить колишньому українському депутату у притулку, у нього залишається можливість поїхати до Росії, громадянином якої він є.

Клаук сподівається, що Онищенко зможе подорожувати й іншими країнами Європи. Адвокат вважає, що європейські країни можуть брати до уваги рішення німецького суду, який "відмовився видавати українця на батьківщину з посиланням на положення Європейської хартії з прав людини".

Хоча в Іспанії суди раніше відмовили Онищенку у притулку і розпорядилися видати його Україні.

Що було раніше: 27 травня Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив у екстрадиції в Україну підозрюваного в створенні корупційних схем колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Клопотання української прокуратури не задовольнили "через брак гарантії" щодо належного утримання Онищенка в слідчому ізоляторі в Україні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що рішення німецького суду, який відмовив в екстрадиції Онищенка в Україну, оскарженню не підлягає, але його чекають на батьківщині та продовжують судити заочно.

У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

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Передісторія:

  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
  • 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікував на рішення про екстрадицію до України.
  • 5 травня суд доручив призначити Онищенку і його спільниці безоплатних адвокатів, бо його захисники не прийшли в суд.
  • 13 травня справу Онищенка в Україні почали розглядати по суті.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкоНімеччинаУкраїна
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