На границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко

Пограничники задержали на пункте пропуска "Бачевск" бывшего директора ООО "Надра Геоцентр" Сергея Свиченка, подозреваемого по "газовому делу" бывшего нардепа Александра Онищенко.

Источник: информацию подтвердил информированный источник "Украинской правды" в правоохранительных органах, пресс-служба ВАКС, ГПСУ

Детали: Свиченка задержали 12 января на пункте пропуска на границе с Россией.

13 января Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой 1 млн 747 тыс. 900 грн залога.

По версии следствия, он причастен к хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров с компанией "Укргаздобыча".

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются определенные обязанности:

прибывать в детективу, прокурору, следователю, судьи, в суд по первому требованию; не оставлять населенный пункт, в котором он проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с лицами указанными в постановлении;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Свиченко подозревают в совершении преступлений по ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК.

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