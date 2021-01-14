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На границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко

Четверг, 14 января 2021, 15:05

Пограничники задержали на пункте пропуска "Бачевск" бывшего директора ООО "Надра Геоцентр" Сергея Свиченка, подозреваемого по "газовому делу" бывшего нардепа Александра Онищенко.

Источник: информацию подтвердил информированный источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Свиченка задержали 12 января на пункте пропуска на границе с Россией.

13 января Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой 1 млн 747 тыс. 900 грн залога.

По версии следствия, он причастен к хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров с компанией "Укргаздобыча".

 

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются определенные обязанности:

  • прибывать в детективу, прокурору, следователю, судьи, в суд по первому требованию; не оставлять населенный пункт, в котором он проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами указанными в постановлении;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Свиченко подозревают в совершении преступлений по ч.1 ст. 255, ч.2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК.

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Предыстория:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал на решение об экстрадиции в Украину. Суд в Германии отказал в экстрадиции в Украину Онищенко. Ему отказали в политическом убежище и попросили покинуть страну.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ОнищенкогазНАБУАнтикоррупционная прокуратура


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