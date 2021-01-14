Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканці Ужгорода вийшли на новий тарифний мітинг

Четвер, 14 січня 2021, 14:17
Мешканці Ужгорода вийшли на новий тарифний мітинг

В Ужгороді під будівлею Закарпатської обласної державної організації відбувся протест щодо підняття цін на газ та електроенергію.

Джерело: Mukachevo.net

Деталі: Люди обурені, адже багато хто просто не в змозі оплатити комунальні послуги за такими тарифами.

До протестувальників вийшов голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, який повідомив, що напередодні уряд прийняв рішення про зниження ціни на газ на 30%.

Водночас журналісти зазначають, що місцевих жителів це не дуже заспокоїло, адже не відомо чи діятиме зниження ціни лише на період карантину, чи продовжиться й надалі.

 
mukachevo.net

Також мітингарі вимагали від представника влади пояснити, чому розділили тариф на газопостачання та доставку та що буде далі з тарифом на електроенергію.

Що було раніше: 13 січня після наради, яку скликали на тлі протестів проти підвищення тарифів, в Офісі президента повідомили, що за ініціативою Зеленського було ухвалено рішення про перехід на ручне управління: на період карантинних обмежень ціну на газ регулюватиме не ринок, а держава.

Пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За даними влади, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%. За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

Читайте також: Президентський тариф: як можуть переглянути ціни на газ

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїтарифи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
Усі новини...
Реклама: