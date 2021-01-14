Мешканці Ужгорода вийшли на новий тарифний мітинг
Четвер, 14 січня 2021, 15:17
В Ужгороді під будівлею Закарпатської обласної державної організації відбувся протест щодо підняття цін на газ та електроенергію.
Джерело: Mukachevo.net
Деталі: Люди обурені, адже багато хто просто не в змозі оплатити комунальні послуги за такими тарифами.
До протестувальників вийшов голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, який повідомив, що напередодні уряд прийняв рішення про зниження ціни на газ на 30%.
Водночас журналісти зазначають, що місцевих жителів це не дуже заспокоїло, адже не відомо чи діятиме зниження ціни лише на період карантину, чи продовжиться й надалі.
Також мітингарі вимагали від представника влади пояснити, чому розділили тариф на газопостачання та доставку та що буде далі з тарифом на електроенергію.