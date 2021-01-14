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Мешканці Ужгорода вийшли на новий тарифний мітинг

Четвер, 14 січня 2021, 15:17

В Ужгороді під будівлею Закарпатської обласної державної організації відбувся протест щодо підняття цін на газ та електроенергію.

Джерело: Mukachevo.net

Деталі: Люди обурені, адже багато хто просто не в змозі оплатити комунальні послуги за такими тарифами.

До протестувальників вийшов голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, який повідомив, що напередодні уряд прийняв рішення про зниження ціни на газ на 30%.

Водночас журналісти зазначають, що місцевих жителів це не дуже заспокоїло, адже не відомо чи діятиме зниження ціни лише на період карантину, чи продовжиться й надалі.

 
mukachevo.net

Також мітингарі вимагали від представника влади пояснити, чому розділили тариф на газопостачання та доставку та що буде далі з тарифом на електроенергію.

Теми: акціїтарифи


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