Мешканці Ужгорода вийшли на новий тарифний мітинг

В Ужгороді під будівлею Закарпатської обласної державної організації відбувся протест щодо підняття цін на газ та електроенергію.

Джерело: Mukachevo.net

Деталі: Люди обурені, адже багато хто просто не в змозі оплатити комунальні послуги за такими тарифами.

До протестувальників вийшов голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, який повідомив, що напередодні уряд прийняв рішення про зниження ціни на газ на 30%.

Водночас журналісти зазначають, що місцевих жителів це не дуже заспокоїло, адже не відомо чи діятиме зниження ціни лише на період карантину, чи продовжиться й надалі.

mukachevo.net

Також мітингарі вимагали від представника влади пояснити, чому розділили тариф на газопостачання та доставку та що буде далі з тарифом на електроенергію.