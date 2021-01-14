Жители Ужгорода вышли на новый тарифный митинг

В Ужгороде под зданием Закарпатской областной государственной организации прошла акция протеста относительно поднятия цен на газ и электроэнергию.

Источник: Mukachevo.net

Детали: Люди возмущены, ведь многие просто не в состоянии оплатить коммунальные услуги по таким тарифам.

К протестующим вышел председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, который сообщил, что накануне правительство приняло решение о снижении цены на газ на 30%.

В то же время журналисты отмечают, что местных жителей это не очень успокоило, ведь не известно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продолжится и в дальнейшем.

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Также митингующие требовали от представителя власти объяснить, почему разделили тариф на газоснабжение и доставку, и что будет дальше с тарифом на электроэнергию.

Что было раньше: 13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов, в Офисе президента сообщили, что по инициативе Зеленского было принято решение о переходе на ручное управление: в период карантина цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.

Предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По данным властей, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

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