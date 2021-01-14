Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жители Ужгорода вышли на новый тарифный митинг

Четверг, 14 января 2021, 14:17
Жители Ужгорода вышли на новый тарифный митинг

В Ужгороде под зданием Закарпатской областной государственной организации прошла акция протеста относительно поднятия цен на газ и электроэнергию.

Источник: Mukachevo.net

Детали: Люди возмущены, ведь многие просто не в состоянии оплатить коммунальные услуги по таким тарифам.

К протестующим вышел председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, который сообщил, что накануне правительство приняло решение о снижении цены на газ на 30%.

В то же время журналисты отмечают, что местных жителей это не очень успокоило, ведь не известно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продолжится и в дальнейшем.

 
mukachevo.net

Также митингующие требовали от представителя власти объяснить, почему разделили тариф на газоснабжение и доставку, и что будет дальше с тарифом на электроэнергию.

Что было раньше: 13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов, в Офисе президента сообщили, что по инициативе Зеленского было принято решение о переходе на ручное управление: в период карантина цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.

Предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По данным властей, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

Читайте также: Президентский тариф: как могут пересмотреть цены на газ

Темы: акциитарифы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
акции
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
На антиправительственный митинг в Варшаве собрались до 500 тысяч человек
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: