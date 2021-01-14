Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Жители Ужгорода вышли на новый тарифный митинг

Четверг, 14 января 2021, 15:17

В Ужгороде под зданием Закарпатской областной государственной организации прошла акция протеста относительно поднятия цен на газ и электроэнергию.

Источник: Mukachevo.net

Детали: Люди возмущены, ведь многие просто не в состоянии оплатить коммунальные услуги по таким тарифам.

К протестующим вышел председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, который сообщил, что накануне правительство приняло решение о снижении цены на газ на 30%.

В то же время журналисты отмечают, что местных жителей это не очень успокоило, ведь не известно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продолжится и в дальнейшем.

 
mukachevo.net

Также митингующие требовали от представителя власти объяснить, почему разделили тариф на газоснабжение и доставку, и что будет дальше с тарифом на электроэнергию.

Темы: акциитарифы


powered by lun.ua
Главное сегодня

картаВ Украину наконец-то придут настоящие морозы

Комитет Рады рекомендует сократить количество нардепов до 300

Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

видеоГлава Антикорсуда была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким – СМИ

ЕСПЧ вынес первое решение в деле "Украина против России" по Крыму

Все новости...
акции
"Тарифный протест" блокировал дорогу на Киев в Житомире
На локальные протесты в Минске вышло около тысячи человек – СМИ
В Киеве организовали цепь солидарности с белорусами
Последние новости
15:41
Россия в феврале собирается подать заявку на одобрение своей вакцины в ЕС
15:33
Министр финансов объяснил частую смену руководителей Таможни
15:17
фотоЖители Ужгорода вышли на новый тарифный митинг
15:05
фото, видеоНа границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко
14:50
В МВФ обеспокоены возможным ручным управлением цен на газ В МВФ - Марченко
14:39
Налоговая Нидерландов ошибочно обвинила тысячи семей в мошенничестве, Кабмину грозит отставка
14:37
"Нафтогаз": Передача "Укртранснафты" в Минэнерго грозит кросс-дефолтом
14:16
Более 1200 в сутки: Германия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса
14:15
Ученые считают, что выздоровевшие от COVID-19 люди все еще могут передавать вирус
14:13
Папа Франциск и Бенедикт XVI сделали прививки от Covid-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!