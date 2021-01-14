Жители Ужгорода вышли на новый тарифный митинг
В Ужгороде под зданием Закарпатской областной государственной организации прошла акция протеста относительно поднятия цен на газ и электроэнергию.
Источник: Mukachevo.net
Детали: Люди возмущены, ведь многие просто не в состоянии оплатить коммунальные услуги по таким тарифам.
К протестующим вышел председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, который сообщил, что накануне правительство приняло решение о снижении цены на газ на 30%.
В то же время журналисты отмечают, что местных жителей это не очень успокоило, ведь не известно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продолжится и в дальнейшем.
Также митингующие требовали от представителя власти объяснить, почему разделили тариф на газоснабжение и доставку, и что будет дальше с тарифом на электроэнергию.