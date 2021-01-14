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Ляшко: МОЗ не вимагатиме продовжувати локдаун після 25 січня

Четвер, 14 січня 2021, 15:11
Ляшко: МОЗ не вимагатиме продовжувати локдаун після 25 січня
Фото tsn.ua

Міністерство охорони здоров'я не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "МОЗ поки що не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня". 

Деталі: За словами Ляшка, МОЗ розраховує вийти з карантину з 25 січня і надалі перейти на адаптивний карантин, який застосовуватимуть там, де будуть локальні спалахи СOVID-19.

Водночас він наголосив, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати у прогнозах.

Передісторія: 

  • 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.
  • Представники малого бізнесу висловлювали протест проти локдауну.
  • Під час посиленого карантину можуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти та готелі.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні шкарпетки і футболки.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкоронавірускарантин
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