Ляшко: МОЗ не вимагатиме продовжувати локдаун після 25 січня
Четвер, 14 січня 2021, 15:11
Міністерство охорони здоров'я не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня.
Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "МОЗ поки що не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня".
Деталі: За словами Ляшка, МОЗ розраховує вийти з карантину з 25 січня і надалі перейти на адаптивний карантин, який застосовуватимуть там, де будуть локальні спалахи СOVID-19.
Водночас він наголосив, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати у прогнозах.
Передісторія:
- 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.
- Представники малого бізнесу висловлювали протест проти локдауну.
- Під час посиленого карантину можуть працювати історико-культурні заповідники, церкви, гірськолижні курорти та готелі.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що в українців було достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну і завчасно купити необхідні шкарпетки і футболки.