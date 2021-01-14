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Ляшко: МОЗ не вимагатиме продовжувати локдаун після 25 січня

Четвер, 14 січня 2021, 16:11
Фото tsn.ua

Міністерство охорони здоров'я не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "МОЗ поки що не наполягатиме на продовженні суворого карантину після 25 січня". 

Деталі: За словами Ляшка, МОЗ розраховує вийти з карантину з 25 січня і надалі перейти на адаптивний карантин, який застосовуватимуть там, де будуть локальні спалахи СOVID-19.

Водночас він наголосив, що "є певні змінні, які не можна передбачити" і врахувати у прогнозах.

Теми: МОЗкоронавірускарантин


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