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Ляшко: Минздрав не будет требовать продлить локдаун после 25 января

Четверг, 14 января 2021, 16:11
Фото tsn.ua

Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении строгого карантина после 25 января.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "МОЗ пока не будет настаивать на продолжении строгого карантина после 25 января".

Детали: По словам Ляшко, Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и в дальнейшем перейти на адаптивный карантин, который будет применяться там, где будут локальные вспышки СOVID-19.

В то же время он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть" и учесть в прогнозах.

Темы: Минздравкоронавирускарантин


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