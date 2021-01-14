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Ляшко: Минздрав не будет требовать продлить локдаун после 25 января

Четверг, 14 января 2021, 15:11
Ляшко: Минздрав не будет требовать продлить локдаун после 25 января
Фото tsn.ua

Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении строгого карантина после 25 января.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "МОЗ пока не будет настаивать на продолжении строгого карантина после 25 января".

Детали: По словам Ляшко, Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и в дальнейшем перейти на адаптивный карантин, который будет применяться там, где будут локальные вспышки СOVID-19.

В то же время он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть" и учесть в прогнозах.

Предыстория:

  • 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января включительно.
  • Представители малого бизнеса выражали протест против локдауна.
  • Во время усиленного карантина могут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравкоронавирускарантин
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