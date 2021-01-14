Ляшко: Минздрав не будет требовать продлить локдаун после 25 января
Четверг, 14 января 2021, 15:11
Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении строгого карантина после 25 января.
Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "МОЗ пока не будет настаивать на продолжении строгого карантина после 25 января".
Детали: По словам Ляшко, Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и в дальнейшем перейти на адаптивный карантин, который будет применяться там, где будут локальные вспышки СOVID-19.
В то же время он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть" и учесть в прогнозах.
Предыстория:
- 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января включительно.
- Представители малого бизнеса выражали протест против локдауна.
- Во время усиленного карантина могут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.
- Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки.