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Меркель розглядає "мегалокдаун" із зупинкою транспорту по всій Німеччині - Bild

Четвер, 14 січня 2021, 20:43

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель хоче стандартизувати існуючі обмежувальні заходи по всій країні, а в деяких випадках навіть посилити їх.

Про це від своїх джерел стало відомо німецькому таблоїду Bild, пише "Європейська правда".

Очікується, що таке рішення може бути ухвалене на конференції прем’єр-міністрів федеральних земель наступного тижня. Як пояснюється, країну майже повністю "закриють" через поширення "британського" штаму коронавірусу.

Згідно з повідомленням, канцелярія розглядає можливість припинення роботи місцевого та міжміського громадського транспорту - автобусів, поїздів, регіональних поїздів. По всій країні повинна діяти фактична комендантська година. Обговорюється обов’язкова вимога роботи з дому. 

Наразі рішення ще не ухвалене. За даними джерел, новий "мегалокдаун"  мав би тривати до кінця лютого.

За інформацією газети, Міністерство транспорту наразі вивчає, які наслідки може мати це рішення для логістики та мобільності в країні.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив у четвер, що поточні обмеження імплементуються не так послідовно, як під час першої хвилі епідемії. Він закликав ще більше людей працювати з дому і посилити чинні обмеження. 

Німеччина ввела частковий карантин в листопаді, в результаті чого магазини і школи залишалися відкритими, але посилила його в середині грудня, закривши другорядні магазини. Діти не поверталися в класи з різдвяних канікул.

14 січня Німеччина зареєстрували понад 1200 смертей від коронавірусу, що стало новим найвищим показником з початку епідемії.

Теми: НімеччиналокдаунтранспортМеркель


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