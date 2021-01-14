Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Меркель рассматривает "мегалокдаун" с остановкой транспорта по всей Германии - Bild

Четверг, 14 января 2021, 20:43

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет стандартизировать существующие ограничительные меры по всей стране, а в некоторых случаях даже усилить их.

Об этом от своих источников стало известно немецкому таблоиду Bild, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что такое решение может быть принято на конференции премьер-министров федеральных земель на следующей неделе. Как объясняется, страну почти полностью "закроют" из-за распространения "британского" штамма коронавируса.

Согласно сообщению, канцелярия рассматривает возможность прекращения работы местного и междугородного общественного транспорта - автобусов, поездов, региональных поездов. По всей стране должен действовать фактический комендантский час. Обсуждается обязательная работа из дома.

Пока решение еще не принято. По данным источников, новый "мегалокдаун" должен длиться до конца февраля.

По информации газеты, Министерство транспорта сейчас изучает, какие последствия может иметь это решение для логистики и мобильности в стране.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил в четверг, что текущие ограничения имплементируются не так последовательно, как во время первой волны эпидемии. Он призвал еще больше людей работать из дома и усилить действующие ограничения.

Германия ввела частичный карантин в ноябре, в результате чего магазины и школы оставались открытыми, но усилила его в середине декабря, закрыв второстепенные магазины. Дети не возвращались в классы с рождественских каникул.

14 января Германия зарегистрировали более 1200 смертей от коронавируса, что стало новым самым высоким показателем с начала эпидемии.

Темы: ГерманиялокдаунтранспортМеркель


powered by lun.ua
Главное сегодня

Правительство провело встречу с МВФ относительно цен на газ – Шмыгаль

Заявления Путина помогли ЕСПЧ принять решение по жалобе Украины на оккупацию Крыма

фото, видеоНа границе с РФ задержали фигуранта "газового дела" Онищенко

картаВ Украину наконец-то придут настоящие морозы

Комитет Рады рекомендует сократить количество нардепов до 300

Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

Все новости...
Германия
Более 1200 в сутки: Германия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса
В правительстве Германии предупредили, что сильно ослабить локдаун в феврале нельзя
США готовят новые санкции против Северного потока-2 – СМИ
Последние новости
20:50
На Донбассе ранили украинского бойца
20:45
За декабрь правительство профинансировало около 16% годовых расходов - КШЭ
20:43
Меркель рассматривает "мегалокдаун" с остановкой транспорта по всей Германии - Bild
20:39
Официальный курс: гривня ослабла к доллару
20:30
Верховный суд отказался восстановить Семочко в должности – разведка
20:10
В правительстве говорят, что решение ЕСПЧ по делу "Украина против РФ" разблокирует ряд других дел
19:56
фотоTwitter ограничил страницу российской вакцины "Спутник V"
19:43
Оккупанты в Крыму выставили на продажу винзавод "Коктебель"
19:07
Newsone проверят из-за заявлений Пиховшека
19:00
Индекс БигМака от The Economist: гривня недооценена на 61%
Все новости...