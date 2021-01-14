На Донбасі поранили українського бійця
Четвер, 14 січня 2021, 19:50
14 січня близько 18:00 внаслідок обстрілу противником наших позиціій в районі Гнутово отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України.
Джерело: телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі
Деталі: Бійцю вже надано медичну допомогу, його стан стабільний.
Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
Раніше у штабі ООС повідомляли, що станом на 17:00 14 січня на більшості території Донбасу спостерігалася тиша, лише двічі бойовики порушили режим припинення вогню – біля Водяного і Мар’їнки.
Бойових втрат на той момент не було.
Українська правда