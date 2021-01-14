Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбасі поранили українського бійця

Четвер, 14 січня 2021, 20:50

14 січня близько 18:00 внаслідок обстрілу противником наших позиціій в районі Гнутово отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України.

Джерело: телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі

Деталі: Бійцю вже надано медичну допомогу, його стан стабільний.

Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що станом на 17:00 14 січня на більшості території Донбасу спостерігалася тиша, лише двічі бойовики порушили режим припинення вогню – біля Водяного і Мар’їнки.

Бойових втрат на той момент не було.

Українська правда
Теми: ДонбасООСнадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд провів зустріч з МВФ щодо цін на газ – Шмигаль

Заяви Путіна сприяли ухваленню ЄСПЛ рішення щодо скарги України на окупацію Криму

фото, видеоНа кордоні з Росією затримали фігуранта "газової справи" Онищенка

мапаВ Україну нарешті прийдуть справжні морози

Комітет Ради рекомендує скоротити кількість нардепів до 300

Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Семочка

Усі новини...
Донбас
Бойовики двічі порушили тишу на Донбасі – штаб ООС
Козак про зустріч із Єрмаком: Не домовилися практично з жодного питання
Бойовики 8 разів порушили перемир’я, ЗСУ стріляли у відповідь
Останні новини
20:50
На Донбасі поранили українського бійця
20:45
За грудень уряд профінансував близько 16% річних видатків - КШЕ
20:43
Меркель розглядає "мегалокдаун" із зупинкою транспорту по всій Німеччині - Bild
20:39
Офіційний курс: гривня ослабла до долара
20:30
Верховний суд відмовився поновити Семочка на посаді – розвідка
20:10
В уряді кажуть, що рішення ЄСПЛ у справі "України проти РФ" розблоковує низку інших справ
19:56
фото, оновленоTwitter тимчасово обмежував сторінку вакцини "Спутник V"
19:43
Окупанти у Криму виставили на продаж винзавод "Коктебель"
19:07
Newsone перевірять через заяви Піховшека в ефірі
19:00
Індекс БігМака від The Economist: гривня недооцінена на 61%
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!