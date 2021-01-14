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На Донбасі поранили українського бійця

Четвер, 14 січня 2021, 19:50
На Донбасі поранили українського бійця

14 січня близько 18:00 внаслідок обстрілу противником наших позиціій в районі Гнутово отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України.

Джерело: телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі

Деталі: Бійцю вже надано медичну допомогу, його стан стабільний.

Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що станом на 17:00 14 січня на більшості території Донбасу спостерігалася тиша, лише двічі бойовики порушили режим припинення вогню – біля Водяного і Мар’їнки.

Бойових втрат на той момент не було.

Українська правда
Теми: ДонбасООСнадзвичайна подія
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