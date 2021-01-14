На Донбассе ранили украинского бойца
Четверг, 14 января 2021, 19:50
14 января около 18:00 в результате обстрела противником украинских позиций в районе Гнутово получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Источник: телеграм-канал Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе
Детали: Бойцу уже оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.
Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
Ранее в штабе ООС сообщали, что по состоянию на 17:00 14 января на большей части территории Донбасса наблюдалась тишина, лишь дважды боевики нарушили режим прекращения огня - у Водяного и Марьинки.
Боевых потерь на тот момент не было.
Украинская правда