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На Донбассе ранили украинского бойца

Четверг, 14 января 2021, 20:50

14 января около 18:00 в результате обстрела противником украинских позиций в районе Гнутово получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Источник: телеграм-канал Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе

Детали: Бойцу уже оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Ранее в штабе ООС сообщали, что по состоянию на 17:00 14 января на большей части территории Донбасса наблюдалась тишина, лишь дважды боевики нарушили режим прекращения огня - у Водяного и Марьинки.

Боевых потерь на тот момент не было.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСчрезвычайное происшествие


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