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За добу в Україні сталося понад 1200 ДТП

Четвер, 14 січня 2021, 23:21
За добу в Україні сталося понад 1200 ДТП

У патрульній поліції повідомили, що 14 січня на автомобільних дорогах України сталося понад 1200 ДТП.

Джерело: перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook

Пряма мова: "Негода вирує у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській обл. і м.Київ. 

Посилено працюють усі оперативні служби

Від початку доби 14 січня надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП на території України.

На період складних погодних умов, задля ефективнішої комунікації і взаємодії служб, які  забезпечують безпеку дорожнього руху, цілодобово працює оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення..

Снігоприбиральна техніка працює в посиленому режимі для очищення автошляхів та відновлення руху транспорту. Комунальні служби обробляють проїзну частину протиожеледними матеріалами".

Деталі: У поліції зазначили, що за інформацією Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, в північних областях місцями до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу. 17-18 січня холодна погода утримається.

Що передувало: Через сильний сніг станом на 19:00 14 січня у столиці було зареєстровано 159 повідомлень про ДТП.

Напередодні негоди київська міська держадміністрація запевняла, що "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов: "Заздалегідь, до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів. Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки".

Теми: ДТП
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