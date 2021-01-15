За сутки в Украине произошло более 1200 ДТП

В патрульной полиции сообщили, что 14 января на автомобильных дорогах Украины произошло более 1200 ДТП.

Источник: первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook

Прямая речь: "Непогода бушует во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской обл. и Киев.

Усиленно работают все оперативные службы

С начала суток 14 января поступило более 1200 сообщений о ДТП на территории Украины.

На период сложных погодных условий, для эффективной коммуникации и взаимодействия служб, обеспечивающих безопасность дорожного движения, круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения ..

Снегоуборочная техника работает в усиленном режиме для очистки автодорог и восстановления движения транспорта. Коммунальные службы обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами".

Детали: В полиции отметили, что по информации Укргидрометцентра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 ° мороза, в северных областях местами до 21 ° мороза, днем ​​до 10-16 ° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.

Что предшествовало: за сильного снега состоянию на 19:00 14 января в столице было зарегистрировано 159 сообщений о ДТП.