Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки в Украине произошло более 1200 ДТП

Четверг, 14 января 2021, 23:21
За сутки в Украине произошло более 1200 ДТП

В патрульной полиции сообщили, что 14 января на автомобильных дорогах Украины произошло более 1200 ДТП.

Источник: первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook

Прямая речь: "Непогода бушует во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской обл. и Киев.

Усиленно работают все оперативные службы

С начала суток 14 января поступило более 1200 сообщений о ДТП на территории Украины.

На период сложных погодных условий, для эффективной коммуникации и взаимодействия служб, обеспечивающих безопасность дорожного движения, круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения ..

Снегоуборочная техника работает в усиленном режиме для очистки автодорог и восстановления движения транспорта. Коммунальные службы обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами".

Детали: В полиции отметили, что по информации Укргидрометцентра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 ° мороза, в северных областях местами до 21 ° мороза, днем ​​до 10-16 ° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.

Что предшествовало: Из-за сильного снега по состоянию на 19:00 14 января в столице было зарегистрировано 159 сообщений о ДТП.

Накануне непогоды киевская городская госадминистрация уверяла, что "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий: "Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров. В общем готовы к работе 544 единицы спецтехники".

Темы: ДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
ДТП
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: