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Зять Медведчука очолив найбільшу електромережеву компанію Росії

П'ятниця, 15 січня 2021, 09:27
Зять Медведчука очолив найбільшу електромережеву компанію Росії
kommersant.ru

Рада директорів ПАТ "Россети" достроково припинила повноваження гендиректора Павла Лівінського, призначивши на посаду виконувача обов'язків голови компанії Андрія Рюміна – зятя українського політика і кума президента Росії Віктора Медведчука.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Россети"

Деталі: Андрій Рюмін раніше очолював "Ленэнерго" (з 30 липня 2020 року компанія називається ПАТ "Россети Ленэнерго").

В "Россети Ленэнерго" уточнили, що рада директорів замість Рюміна призначила в.о. гендиректора з 15 січня головного інженера компанії Ігоря Кузьміна.

За даними "Комерсанта", Лівінський може перейти на роботу в уряд РФ: на посаду голови нового департаменту енергетики. "Россети" він очолював із осені 2017 року, під його керівництвом холдинг запустив масштабну цифровізацію галузі.

Москвичу Андрію Рюміну 40 років. Віктор Медведчук видав за нього заміж свою дочку Ірину в 2006 році.

Рюмін працював в "Об'єднаній енергетичній компанії" (у 2011 році став заступником гендиректора, у 2013 році – головою), займався підприємницькою діяльністю (з 2014 по 2016 роки), гендиректором "Россети Ленэнерго" був призначений у 2018 році.

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомляли, що в листопаді 2018 року Рюмін став співзасновником компанії ТОВ "Прайм-Інвест", яка займається. нерухомістю, а його партнером у ній, зокрема, - забудовник Павло Тьо, який очолював холдинг "Capital Group".

Довідка: "Россети" – найбільша електромережева компанія Росії, в якій державі належить 88,04% через Росмайно (Росимущество).

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяМедведчук
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