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Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России

Пятница, 15 января 2021, 10:27
kommersant.ru

Совет директоров ПАО "Россети" досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского, назначив на должность исполняющего обязанности главы компании Андрея Рюмина – зятя украинского политика и кума президента России Виктора Медведчука.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Россети".

Детали: Андрей Рюмин ранее возглавлял "Ленэнерго" (с 30 июля 2020 года компания называется ПАО "Россети Ленэнерго").

В "Россети Ленэнерго" уточнили, что совет директоров вместо Рюмина назначил и.о. гендиректора с 15 января главного инженера компании Игоря Кузьмина.

По данным "Коммерсанта",  Ливинский может перейти на работу в правительство РФ: на пост главы нового департамента энергетики. "Россети" он возглавлял с осени 2017 года, под его началом холдинг запустил масштабную цифровизацию отрасли.

Москвичу Андрею Рюмину 40 лет. Виктор Медведчук выдал за него замуж свою дочь Ирину в 2006 году. 

Рюмин работал в "Объединенной энергетической компании" (в 2011 году стал замгендиректора, в 2013 году – главой), занимался предпринимательской деятельностью (с 2014 по 2016 гг), гендиректором "Россети Ленэнерго" был назначен в 2018 году.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что в ноябре 2018 года Рюмин стал соучредителем компании ООО "Прайм-Инвест", которая занимается . недвижимостью, а его партнером в ней, в частности, – застройщик Павел Тё, возглавлявший холдинг "Capital Group".

Справка: "Россети" – крупнейшая электросетевая компания России, в которой государству принадлежит 88,04% через Росимущество.

Темы: РосcияМедведчук


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