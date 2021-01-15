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Разумков каже, що штрафи лякають нардепів-прогульників

П'ятниця, 15 січня 2021, 10:00
Разумков каже, що штрафи лякають нардепів-прогульників

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що був здивований тим, що система штрафів подіяла на народних депутатів, і ті скаржаться йому, що можуть залишитися без зарплати через неголосування.

Джерело: Разумков в інтерв'ю "Фокусу"

Пряма мова: "Думаю, найближчим часом ми розглянемо ініціативи про посилення відповідальності за не персональне голосування і введемо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним.

Можливо, будемо обговорювати введення штрафів. Як виявилося, на депутатів це діє.

Я коли сюди йшов, думав, що депутати до штрафів будуть ставитися поверхово, але ви не уявляєте, скільки до мене приходить колег, які скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату".

Деталі: За словами спікера, до нього не приходили народні депутати з багатомільйонними статками, але "було багато тих, про кого навіть не подумали б".

Разумков додав, що серед них є заможні депутати. Глава ВР заявив, що є прихильником того, щоб народний депутат втрачав мандат, якщо він займається кнопкодавством.

Також він вважає, що кнопкодавство стало винятком у стінах Верховної Ради IX скликання.

Зі слів Разумкова, президент Володимир Зеленський не обговорював із парламентарями кандидатуру нового міністра освіти Сергія Шкарлета чи потенційного міністра енергетики Юрія Вітренка.

Свої відносини із Зеленським Разумков назвав: "нормальними робочими відносинами". 

Знати більше: Дмитро Разумков: Конфлікт по лінії Зеленський – Разумков? Не розумію, про що ви говорите

Передісторія: 

  • 16 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення народних депутатів права на депутатські виплати, якщо вони без поважної причини не голосують на пленарних засіданнях чи пропускають засідання комітетів.
  • Верховна Рада за минулий 2020 рік зекономила для державного бюджету України 30 мільйонів гривень за рахунок штрафів для нардепів-прогульників.

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна Радакнопкодавствоштрафи
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