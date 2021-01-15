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Разумков каже, що штрафи лякають нардепів

П'ятниця, 15 січня 2021, 11:00

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що був здивований тим, що система штрафів подіяла на народних депутатів, і ті скаржаться йому, що можуть залишитися без зарплати через неголосування.

Джерело: Разумков в інтерв'ю "Фокусу"

Пряма мова: "Думаю, найближчим часом ми розглянемо ініціативи про посилення відповідальності за не персональне голосування і введемо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним.

Можливо, будемо обговорювати введення штрафів. Як виявилося, на депутатів це діє.

Я коли сюди йшов, думав, що депутати до штрафів будуть ставитися поверхово, але ви не уявляєте, скільки до мене приходить колег, які скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату".

Деталі: За словами спікера, до нього не приходили народні депутати з багатомільйонними статками, але "було багато тих, про кого навіть не подумали б".

Разумков додав, що серед них є заможні депутати. Глава ВР заявив, що є прихильником того, щоб народний депутат втрачав мандат, якщо він займається кнопкодавством.

Також він вважає, що кнопкодавство стало винятком у стінах Верховної Ради IX скликання.

Теми: Разумков ДмитроВерховна Радакнопкодавствоштрафи


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